Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sentetik uyuşturucu ve kullanım aparatları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Operasyon kapsamında ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 6 bin 88 sentetik ecza, 45,46 gram sentetik uyuşturucu, 20 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel