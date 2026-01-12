Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sentetik uyuşturucu ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 6 bin 88 sentetik ecza, 45,46 gram sentetik uyuşturucu, 20 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında