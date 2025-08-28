Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 31 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, 9 bin 31 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan N.B'nin (26) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
