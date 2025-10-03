Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 72 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 72 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalarda önemli bir başarı elde etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 9 bin 72 sentetik ecza hapı, pompalı tüfek, 40 tabanca fişeği ile 3 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli A.A. (40) emniyette götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel