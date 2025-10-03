Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 72 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 72 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalarda önemli bir başarı elde etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 72 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 9 bin 72 sentetik ecza hapı, pompalı tüfek, 40 tabanca fişeği ile 3 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A. (40) emniyette götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
