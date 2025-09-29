Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 12 bin 13 sentetik ecza, 52,82 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında 12 bin 13 sentetik ecza, 52,82 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.