Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltında

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında 12 bin 13 sentetik ecza, 52,82 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.