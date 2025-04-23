Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş
Buna kim, nasıl müsaade etti? Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kalem pes dedirtti

Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kaleme bakın

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.