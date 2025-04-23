Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 963 uyuşturucu hap, 58,74 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.