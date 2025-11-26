Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Madde Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 8 kilo 339 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, C.G. (20) ve O.K. (45) isimli şüphelilerin uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeden önce saklamak amacıyla iki farklı ikameti "zula ev" olarak kullandıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 8 kilo 339 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alının şüphelilerden C.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.