Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Atakum, İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 6 bin 673 sentetik ecza hapı, 9,64 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.