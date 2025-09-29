Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 10 bin 61 sentetik hap, 11,49 gram metamfetamin ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

SAMSUN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, İlkadım, Canik ve Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde ekiplerin yaptığı aramada, 10 bin 61 sentetik hap, 11,49 gram metamfetamin, 121 gram sentetik kannabionid, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda G.G. (28), A.Y. (21), T.B. (22), G.A. (24), H.G. (25), O.T. (22), S.D. (27) ve A.Y.G. (32) gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
