Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada 3 bin 837 sentetik ecza hapı, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Polis, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.