Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

SAMSUN'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Kent merkezindeki 10 ikamet ve 1 iş yerine, eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 627,97 gram metamfetamin maddesi, 66 gram sentetik kannabinoid maddesi, 57 adet ecstasy hap, 2,74 gram kokain maddesi, 42,90 gram esrar maddesi, 0,06 gram toz esrar maddesi, 27 kapsül sentetik ecza, 0,34 gram toz halinde etken maddesi, 11 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet hassas terazi, 8 adet dolu fişek ve 17 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili S.T., E.K., S.Ö., F.B., S.T., F.K., G.D., ve B.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.