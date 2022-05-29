Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

AA - İlyas Gün - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Balıklar Mahallesi'nde bir kişinin piyasaya paketler halinde uyuşturucu madde sürdüğü ihbarı aldı.

JASAT ekiplerince takip altına alınan D.Y'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 150 gram marihuana, uyuşturucu satışında kullanılan poşetler, hassas kuyumcu terazisi, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ve 55 fişek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Uyuşturucu Jandarma Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title