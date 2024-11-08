Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 768 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, alüminyum boruların içine zulalanmış 768 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza ilçesinde takip edilen T.A'yı (47) durdurdu.

Zanlının elinde taşıdığı alüminyum boruların içine zulalanmış 768 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 300 lira ve 1160 dolar ele geçirildi.

Operasyon gözaltına alınan T.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.