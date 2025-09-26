Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube, İstihbarat Şube ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Eğercili Mahallesi'nde K.G'nin (29) iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada 700 gram kubar esrar ele geçirildi, K.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
