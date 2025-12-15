Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 5 bin 562 uyuşturucu hap, 221,89 gram sentetik uyuşturucu, 33 mililitre likit esrar, 3,12 gram esrar, 0,72 gram kokain, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 160 bin 200 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 165 tabanca fişeği ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.