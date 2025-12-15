Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 5 bin 562 uyuşturucu hap, 221,89 gram sentetik uyuşturucu, 33 mililitre likit esrar, 3,12 gram esrar, 0,72 gram kokain, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 160 bin 200 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 165 tabanca fişeği ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
title