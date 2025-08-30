Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 7 kişi yakalandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikisi firari hükümlü 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum, İlkadım, Havza ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1077 sentetik ecza hapı, 19,83 gram sentetik uyuşturucu, 6,50 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 4 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlünün de bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
