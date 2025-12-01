Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'un İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 745 sentetik ecza hap, 440,44 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.