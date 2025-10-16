Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, operasyon sırasında 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar ve 191,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar, 191,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara ile hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan A.M. (31), S.C. (21), S.S. (32), H.C. (49), M.B. (25), Y.E.A. (19) ve F.K. (20) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel