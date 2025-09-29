Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 474 sentetik ecza hapı, 241,20 gram sentetik uyuşturucu, 22,40 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 620 lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.