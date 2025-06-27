Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 192 gram sentetik uyuşturucu, 225 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 280 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.