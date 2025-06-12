Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 505 mililitre likit esrar, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 10,49 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, 0,77 gram kokain ile 27 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel