Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 505 mililitre likit esrar, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 10,49 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, 0,77 gram kokain ile 27 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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