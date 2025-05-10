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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi ve önemli miktarda uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1156 uyuşturucu hap, 123,61 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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