Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kişiyi takip ederek operasyon gerçekleştirdi.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonunda 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. (23) ve C.V'nin (21) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. ????
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel