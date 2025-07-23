Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.E. (22) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel