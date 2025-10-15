Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 300 Hap Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonda 7 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 yaşındaki A.G.S. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi.
Ekiplerin bir binanın bodrum katında yaptığı aramada, A.G.S'ye (18) ait olduğu belirlenen 7 bin 350 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G.S. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel