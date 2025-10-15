Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 300 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 7 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerin bir binanın bodrum katında yaptığı aramada, A.G.S'ye (18) ait olduğu belirlenen 7 bin 350 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G.S. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.