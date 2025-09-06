Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 68 Bin 219 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 bin 219 sentetik ecza hapı ele geçirildi, suça sürüklenen çocuk ile bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suça sürüklenen bir çocuğun "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip sırasında şüphelinin K.K'ye (20) çarşafa sarılı paket verdiğini gören ekipler, harekete geçti. Motosikletle bölgeden ayrılan K.K. yakalanarak üst araması yapıldı. Aramada 7 bin 497 sentetik ecza hap bulundu.

Soruşturmanın devamında suça sürüklenen çocuğun ikametinde yapılan aramada, odunluk olarak kullanılan depo kısmında 7 bin 599, çatı katına gizlenmiş 32 bin 400 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ekipler ayrıca şüpheliye başka bir ilden kargo geldiğini belirledi. Kargo firmasından alınan paketten 20 bin 723 sentetik ecza hap çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk ile K.K. emniyete götürüldü.