Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 665 Gram Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, A.T. isimli şahsın üzerinde 665 gram esrar bulundu. Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kıran Mahallesi'nde şüphe üzerine A.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 665 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.