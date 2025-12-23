Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edildiği düşünülen nakit para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 1758 sentetik ecza hapı, 440 uyuşturucu hap, 71,90 gram sentetik uyuşturucu, 48,4 gram kokain, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 lira ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hüküm giyen 3 kişinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.