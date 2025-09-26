Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon sırasında 938 sentetik ecza hapı, 286,64 gram sentetik uyuşturucu ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 938 sentetik ecza hapı, 286,64 gram sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel