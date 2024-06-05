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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 14 kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, kubar esrar, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerince F.K, E.K, O.K, Ö.B. B.K. ile eşi C.K'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kök kenevir bitkisi, 0,15 gram kenevir tohumu, 0,71 gram kubar esrar, 9 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Kenevir Samsun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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