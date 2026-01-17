Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1019 sentetik ecza hapı, 60,17 gram esrar, 18,18 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1019 sentetik ecza hapı, 60,17 gram esrar, 18,18 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
