Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1019 sentetik ecza hapı, 60,17 gram esrar, 18,18 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 1019 sentetik ecza hapı, 60,17 gram esrar, 18,18 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel