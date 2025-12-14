Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kokain, sentetik ecza, silahlar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 100 gram kokain, 382 sentetik ecza, 21,7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel