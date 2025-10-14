Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik, Tekkeköy, Havza ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 460 sentetik ecza hapı, 89,77 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca fişeği ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.