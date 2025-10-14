Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, binlerce sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik, Tekkeköy, Havza ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 460 sentetik ecza hapı, 89,77 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca fişeği ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
