Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 10 bin 694 sentetik ecza hapı, 3 kenevir bitkisi, 45 mililitre likit esrar, 87,82 gram kubar esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.