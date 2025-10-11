Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 10 bin 694 sentetik ecza hapı, 3 kenevir bitkisi, 45 mililitre likit esrar, 87,82 gram kubar esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
