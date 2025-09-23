Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2 bin 408 sentetik ecza hapı, 14,56 gram sentetik uyuşturucu, 2,47 gram esrar, esrar içeren sigara, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 6 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
