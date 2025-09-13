Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 bin 28 sentetik ecza hapı, 84,52 gram sentetik uyuşturucu ve 12 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 4 bin 28 sentetik ecza hapı, 84,52 gram sentetik uyuşturucu, 12 kök kenevir, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 80 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
