Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, ecza hapı, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, 31,95 gram sentetik uyuşturucu, 366 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel