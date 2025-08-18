Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonla 6 kişi uyuşturucu ticareti gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 269,71 gram sentetik uyuşturucu, 216 sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor

Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.