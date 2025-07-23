Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Şehir genelinde yapılan çalışmalarda 914 sentetik ecza hapı, 65 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 914 sentetik ecza hapı, 65 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de olduğu 6 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel