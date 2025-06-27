Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1621 sentetik ecza hapı, 359,50 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1621 sentetik ecza hapı, 359,50 gram sentetik uyuşturucu, 5 kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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