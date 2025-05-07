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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Havza ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 169 gram sentetik uyuşturucu, 362 sentetik ecza hapı, 105 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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