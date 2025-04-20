Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda, 2 bin 240 sentetik ecza hapı, 12 enjektöre çekilmiş likit esrar ve 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.