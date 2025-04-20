Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Halı sahada infial yaratan görüntü! Kamera saniye saniye kaydetti

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 240 sentetik ecza hapı, 12 enjektöre çekilmiş likit esrar ve 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda, 2 bin 240 sentetik ecza hapı, 12 enjektöre çekilmiş likit esrar ve 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.