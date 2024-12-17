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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu kullanımına dair aparatlar ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 13 mermi, 4 kovan ile uyuşturucu içilmesinde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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