Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu kullanımına dair aparatlar ele geçirildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 13 mermi, 4 kovan ile uyuşturucu içilmesinde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.