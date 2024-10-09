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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 225 gram kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 225 gram kubar esrar, ?1568 sentetik ecza, ?58 uyuşturucu hap, ?23 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.S, Y.K.B, S.S, E.Ş, U.D. ve Y.D. emniyete götürüldü.

Öte yandan, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 4 firari hükümlü de yakalandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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