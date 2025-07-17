Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 552 Hap Ele Geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Tekkeköy'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ekiplerce takip edilen şüpheli A.K. (26) ve G.B. (27) yakalandı.
Zanlılara ait bir kargo paketinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel