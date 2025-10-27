Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 170 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 170 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 yaşındaki M.E.Y'nin ikametinde 6 bin 170 sentetik ecza bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında M.E.Y'nin (23) ikametinde arama yapıldı.

Aramada, 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.Y. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
title
