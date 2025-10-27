Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 170 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 yaşındaki M.E.Y'nin ikametinde 6 bin 170 sentetik ecza bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalar kapsamında M.E.Y'nin (23) ikametinde arama yapıldı.
Aramada, 6 bin 170 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E.Y. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel