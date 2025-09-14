Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Samsun'da polis, ev nakliye aracında yapılan operasyonda gizlenmiş 53 bin 760 adet sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'da polis ekipleri, ev nakliye aracının kasasına yüklenen bulaşık makinesine gizlenen 53 bin 760 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu hammaddesi ile geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan C.A. (43), emniyete götürüldü.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda nakliyeci olarak faaliyet gösteren C.A.'ya ait ev nakliye aracı takibe alındı. Ekipler, aracı Havza'da durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Tony'nin kasaya tepki vermesi üzerine eşyalar tek tek kontrol edildi. Bulaşık makinesi açıldığında, daha önce örneğine rastlanmamış yöntemle gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu.

Yapılan aramalarda 53 bin 760 adet sentetik ecza hap ile yaklaşık 100 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilen 1 kilogram fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan C.A. gözaltına alındı.

Haber: Emre ÖNCEL / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
