Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 504 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 504 sentetik ecza ile birlikte esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemler için emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 504 sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ö. F. İ'ye (24) ait eve operasyon düzenlendi.
Ekiplerin yaptığı aramada toplam 504 sentetik ecza, 0,31 gram esrar ve 1 hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan Ö.F.İ. işlemleri için emniyete götürüldü.