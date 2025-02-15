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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, yapılan aramalarda 1536 sentetik hap, 40 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 1536 sentetik hap, 40 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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