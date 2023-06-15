Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

SAMSUN'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucunda 'torbacı' diye bilinen sokak satıcılarına yönelik 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 7 bin 649 kapsül sentetik ecza, 215 adet ecstasy hap, 52,60 gram metamfetamin maddesi, 22,93 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,90 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet tabanca, 41 adet dolu fişek, 4 adet pompalı tüfek ve 54 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL, 110 Euro ve 800 dolar ele geçirildi.Olayla ilgili; O.Y., T.Y., K.Y., B.A., D.A., A.E., A.B., E.K., M.İ., Ç.C., S.C., R.T., E.T. ve B.G., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişiden 11'i adliyeye sevk edilirken 3 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. D.A., A.B., Ç.C. ve E.K., savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. O.Y., T.Y., K.Y., B.A. ve M.İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.E. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.