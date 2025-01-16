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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlkadım ve Atakum ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 265 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar, 198 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 83 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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